Mir hu mat hir iwwert de Beruff vum Journalist an d’Bewegung vun de Gielweste geschwat.

Um Donneschdeg den Owend bei der Nuit des Idées huet d’Florence Aubenas iwwer hir Erfarungen als Journalistin geschwat. Bekannt gouf se virop duerch Reportagen aus Ruanda, Kosovo, Algerien an Afghanistan. 2005 gouf déi haut 57 Joer al Aubenas am Irak als Geisel gehal, dat 157 Deeg laang. Hiert d’Schaffen hätt se ni a Fro gestallt wéi se an Interviewen erkläert huet.





Den Institut Pierre Werner huet déi franséisch Journalistin Florence Aubenas fir eng Konferenz iwwert d'Roll vun de Medien an der Gesellschaft invitéiert.

Mir haten d‘Geleeënheet, mat der renomméierter Journalistin ze schwätzen, wou et ënnert anerem ëm déi aktuell Diskussiounen ronderëm d‘ Gielwesten a Frankräich gaang ass.