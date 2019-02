Schwéngspescht a Frankräich (02.02.2019) D’Ziichter vun Hausschwäin fäerten ëm hir Existenz, sollt de Virus iwwergräifen.

Hei vir iwwert d’Grenz an der Meuse schwätzen d’Leit vun der „Operatioun vun der leschter Chance“. Wéinst der afrikanescher Schwéngspescht bei Wëllschwäin an der Belsch si Patrullen ënnerwee fir ze verhënneren, dass d’Wëld eriwwer leeft a Frankräich. D’Ziichter vun Hausschwäi fäerten ëm hir Existenz, sollt de Virus iwwergräifen.

Et gëtt keen Traitement a keng Impfung. D’Konsequenz ass d’Doudesuerteel fir alleguer d’Schwäin an enger Zone vun iwwer 140 Quadratkilometer, an der Meuse op der Grenz tëscht Frankräich an der Belsch. An de nächsten zwou bis 3 Woche sollen iwwer 600 Schwäin an deene Bëscher an der Meuse ewech geschoss ginn.

D’Biodiversitéit wäert kippen. Paräis huet d’Arméi mobiliséiert. Well een awer och Leit brauch, déi hir Bëscher genee kennen a wësse wou d’Schwäin normalerweis sinn, goufen déi lokal Jeeër mat agespaant, fir z’assistéieren.