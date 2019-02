© OLI SCARFF / AFP

D'Theresa May sot, si géif op pragmatesch Léisungen hoffen. Wann si erëm zu Bréissel wier, géif si fir Groussbritannien an Nordirland kämpfen, gëtt si am Sunday Telegraph zitéiert. Ma d'EU ënnersträicht, datt et nach kee Rendezvous gëtt fir eng Entrevue mat der britescher Regierungscheffin.

D'EU refuséiert jo, d'Austrëttsofkommes nach eng Kéier nozeverhandelen. Bréissel besteet virun allem op d'Garantie fir eng oppe Grenz op der irescher Insel, de sougenannte Backstop.

D'Theresa May huet elo Zäit bis den 13. Februar. Da soll si nach emol dem Parlament Ried an Äntwert stoen. D'Ofkommes fir e gereegelten Austrëtt war jo Mëtt Januar majoritär refuséiert ginn, d'lescht Woch hat d'Parlament du fir Changementer gestëmmt wann et ëm de Backstop geet.



Nissan zitt sech zeréck



D'Onsécherheeten iwwert d'Zukunft vu Groussbritannien schueden dem Land a senger Ekonomie.

De japaneschen Autoskonstrukteur Nissan huet annoncéiert, datt deen neie SUV Modell fir den europäesche Maart a Japan, an net wéi virgesinn, an England gebaut gëtt.

Dës Decisioun, sou Nissan, wier aus betriibleche Grënn geholl ginn, ma déi permanent Onsécherheet ëm dat zukünftegt Verhältnis mat der EU, dat géif engem Betrib wéi Nissan net bei sengen Zukunftspläng hëllefen.