Muechtkampf am Venezuela: Lénks de Maduro, riets de Guaidó.

De selwer ernannten Iwwergangspresident hätt d'Legitimitéit, Presidentschaftswalen ze organiséieren, sot um Méindeg de Moien de franséischen Ausseminister Jean-Yves Le Drian.De Staatschef vu Venezuela Nicolas Maduro hat do virdrun den Delai ignoréiert, dee vereenzelt EU-Länner gestallt haten, fir Neiwalen ze decidéieren. Eng Rëtsch EU-Länner, dorënner Frankräich, Däitschland, Holland an d'Belsch, haten dem Nicolas Maduro bis Mëtternuecht Zäit ginn. Dono wollte si de Juan Guaidó als Interimspresident vum südamerikanesche Land unerkennen.Däitschland, Groussbritannien, Frankräich, Spuenien, Schweden an Éisträich hunn den Oppositiounspolitiker dann och ewell offiziell als Interimspresident unerkannt.Den Nicolas Maduro sot e Sonndeg den Owend op engem spueneschen Noriichtesender, hie géif trotz dem Drock net noginn. "Si probéieren, eis mat Delaien an d'Enkt ze dreiwen, fir dass mer gezwonge sinn, op extrem Konfrontatioun ze goen", gëtt de Maduro zitéiert.