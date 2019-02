Si hu bei all den Déieren op mannst ee Stéck Plastik fonnt, wéi d'Fachzeitung "Scientific Reports" schreift. D'Unzuel vun de Partikel war mat duerchschnëttlech 5,5 pro Déier relativ kleng. D'Fuerscher ginn dovun aus, dass déi kleng Stécker nees ausgescheet ginn.Als Mikroplastik gi kleng Partikel Plastik bezeechent, déi méi kleng wéi fënnef Milimeter sinn. Et kann iwwer d'Waasser oder indirekt iwwer aner Déieren déi belaascht sinn, opgeholl ginn. Et wier schockant, awer net iwwerraschend, dass all Déier Mikroplastik opgeholl hat, sou d'Fuerscher. Fir méiglech Auswierkungen vun de Partikel oder de Chemikalien déi dra sinn op d'Gesondheet vum Déier ze verstoen, wiere weider Etüden néideg.84% vun deene klenge Plastiksstécker déi fonnt goufen, hu vu synthetesche Faser gestaamt, wéi zum Beispill vu Kleeder, Fëschernetzer oder Zännbiischten, awer och vu Géigestänn wéi Emballagen a Plastiksfläschen.