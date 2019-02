© AFP

Besonnesch uerg war et zu Valle D'Aosta, am Nordweste vun Italien. Do koume 5 Leit ëm d'Liewen an eng Persoun gëtt nach vermësst. Do waren 3 Lawinen erofgaangen.

Nodeems 2 franséisch an 2 britesch Touristen net méi an hiren Hotel zeréckkomm sinn, gouf e Sonndeg eng Sichaktioun lancéiert, déi an der Nuecht huet missen ofgebrach ginn. E Méindeg de Moien goufen dunn 3 Läiche gebuergen. Si waren op net gesécherte Weeër Schi gefuer.



Duerch eng Lawin zu Bolzano, och an den italieneschen Alpen no un der éisträichescher Grenz, ass e Schi-Fuerer vun 18 Joer ëm d'Liewe komm. Direkt niewendrun, an der Lombardei, ass e Snowboarder ënnert de Schnéimassen déidlech begruewe ginn.



An der franséischer Savoie gouf ee weidere Lawinen-Doudege gemellt. Och dës Persoun war net op enger gesécherter Pist ënnerwee.



An der Schwäiz, am Kanton Bern, gouf e Mann an eng Fra vum Schnéi matgerappt. De Mann huet net iwwerlieft, d'Fra konnt gebuerge ginn a koum an d'Spidol.



Am éisträichesche Kärnten goufen 2 Éisträicher vun 30 an 52 Joer vum Schnéi verschott. Just den 30 Joer ale Mann huet onverletzt iwwerlieft.



Gutt ausgaang ass eng Rettungsaktioun zu Tirol, do goufen 10 Schifuerer gerett, nodeems eng Lawin si getraff hat.