© AFP

BREAKING Underwater video footage shows one occupant visible in the wreckage of the plane carrying Emiliano Sala, investigators say https://t.co/u8kb5xfNzC pic.twitter.com/Y9sbvvJTwZ — AIRLIVE (@airlivenet) February 4, 2019

Dëst gouf e Méindeg bestätegt an dobäi huet een och bekannt ginn, dass een am Wrack eng Läich fonnt hätt, esou d'AAIB. Am Fliger sollen nëmmen de Pilot an den argentinesche Futtballer gewiescht sinn.Den David Mearns, dee fir d'Sich verantwortlech war, huet BBC géigeniwwer gesot, dass et sécherlech de Fliger vum Emiliano Sala wier, et hätt een d'Registréierungsnummer vum Fliger op Video-Opnamen erkannt.Fir d'Wrack ze fannen, war ee ganz speziellt Schëff am Asaz. Per Echelot konnt de Fliger dunn an enger Déift vun 63 Meter nërdlech vun der Kanalinsel Guernsey lokaliséiert ginn. Och e Schëff, dat ënnert dem Lëtzebuerger Fändel fiert, war un der Sich bedeelegt.Ewéi et heescht, wier de Fliger nach gréisstendeels intakt. Zanter dem 21. Januar ginn de Sala a säi Pilot vermësst. Do war de Fliger vum Radar verschwonnen. Den 28 Joer ale Sala war ënnerwee a Wales, hie sollt nämlech vun Nantes bei Cardiff City wiesselen.