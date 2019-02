© AFP-Archiv

Eng ganz Partie aner Gewerkschaften an d'Lénkspartei "La France Insoumise" hu sech dësem landeswäiten Appell ralliéiert. Et gëtt mat Streikaktiounen am ëffentlechen Déngscht a bei der Bunn gerechent.



D'CGT fuerdert méi héich Paien, an dass déi ëffentlech Hëllefe fir Entreprise gestrach ginn. Ee vun den Haapt-Aktiviste vun de Gilets jaunes, den Eric Drouet, huet iwwerdeems onofhängeg vum Aktiounsdag vun dësem Dënschdeg, zu engem Generalstreik opgeruff.



D'Gilets jaunes konnten an der Lescht méi Demonstrante mobiliséieren wéi d'Gewerkschaften. De leschte Samschdeg ware landeswäit bal 60.000 Leit op d'Strooss gaangen, fir géint d'Reformpolitik vum President Macron ze protestéieren.