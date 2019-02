Eng Persoun gouf schwéier verwonnt, 30 méi liicht, dorënner 6 Pompjeeën.



D'Feier war an engem aacht Stäck héije Gebai am 16. Arrondissement ausgebrach. No fënnef Stonnen haten d'Pompjeeën d'Feier en Dënschdeg de Moien kuerz no 6 Auer ënner Kontroll.







Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Affer nach weider kéint klammen. Déi lescht zwee Stäck, wou d'Feier sech ausgebreet hat, konnten nämlech nach net duerchsicht ginn, heescht et vun de Pompjeeën.



Eng ganz Partie Leit hu mussen a Sécherheet bruecht ginn, déi virum Feier op den Daach vum Haus geflücht waren. Déi genee Brandursaach ass net bekannt. Iwwer 200 Pompjeeën waren am Asaz.