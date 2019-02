Germania war 1986 gegrënnt ginn an huet pro Joer iwwer 4 Millioune Passagéier transportéiert an iwwer 60 Destinatiounen ugeflunn. Elo ass Schluss.

Wéi de Konzern an der Nuecht op en Dënschdeg bekannt ginn huet, gouf de Fluchverkéier agestallt. Uganks Januar war bekannt ginn, dass d'Gesellschaft finanziell Schwieregkeeten hätt. Wéi et vun der Direktioun heescht, wier et net gelongen déi néideg Liquiditéiten opzebréngen.Germania war 1986 gegrënnt ginn an huet pro Joer iwwer 4 Millioune Passagéier transportéiert an iwwer 60 Destinatiounen ugeflunn. Zu dem selwechte Konzern gehéieren och déi Schwäizer Germania Flug AG an d'Bulgarian Eagle, déi awer net vun der Faillitte betraff sinn.