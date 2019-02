Den 27. an 28. Februar solle sech den amerikanesche President an den nordkoreaneschen Diktator Kim Jong Un fir een zweet Treffe gesinn. Dës Kéier soll dat am Vietnam sinn, esou den Donald Trump an der Nuecht op e Mëttwoch, wärend senger Ried un d'Natioun virum Kongress. Dat éischten Treffe war jo de leschte Juni zu Singapur. Do hat de Kim Jong Un versprach, datt hie säi Land géif nuklear ofrëschten. Deemools sinn awer keng Detailer fixéiert ginn. Dem Donald Trump no hätt hie mat senger Unnäherung een Atomkrich mat Nordkorea verhënnert. Wann hien net President gi wier, da géif ee sech haut mam Land an engem gréissere Krich befannen, esou den Trump.

Ech kréien se gebaut! Domadder huet den amerikanesche President Donald Trump a senger Ried weider un der Konstruktioun vun der mexikanescher Mauer festgehalen. Vu Kompromëssbereetschaft war näischt ze héieren. D'Mauer ass jo eent vu senge Verspriechen aus dem Walkampf vu virun iwwer zwee Joer. Si soll dem Trump no fir méi Sécherheet an den USA suergen.



Iwwerdeems huet hien a senger Ried zu Lag vun der Natioun vu lächerlechen a parteieschen Enquête geschwat, déi op seng Presidence wéinst méigleche Russland-Kontakter belaaschten.