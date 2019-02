Den Opmaacher vum Onlinemagasinn um Mëttwoch. © Mediapart.fr

A Frankräich vergeet keen Dag, ouni datt d’”Affaire Benalla” fir nei Welle suergt. D’politesch Oppositioun huet e Mëttwoch ferm kritiséiert, datt d’Justiz eng Perquisitioun wollt beim Onlinemagasinn „Mediapart” maachen, nodeems Mediapart Opname vu geheime Gespréicher d’lescht Woch publizéiert hat.



Wéi de Magasinn dann och gemellt huet, soll d'Perquisitioun op Rumeuren zeréckzeféiere sinn, déi d'Exekutive gestreet hätt, wourop hin de Premier Edouard Philippe d’Justiz alertéiert hätt. “Matignon huet d’Enquête iwwert d’Quelle vu Mediapart provozéiert”, sou den Titel op der "Une" vum Onlinemagasinn.

E Réckbléck

Den Alexandre Benalla ass e Frënd a fréiere Mataarbechter vum President Emmanuel Macron. Hien ass fir d’éischt opgefall, wéi en am Juli d’lescht Joer zesumme mat CRS-Polizisten e Manifestant zu Paräis brutaliséiert huet. 4 Deeg eréischt no de Revelatioune gouf hie vum President entlooss. D’Justiz huet eng Enquête géint hien opgemaach an eng parlamentaresch Enquêtëkommissioun gouf op d’Bee gesat. Hei gouf een notamment gewuer, datt den Alexandre Benalla no senger Entloossung weider mat diplomatesche Päss gereest ass an et gouf ee vun him selwer gewuer, datt en nach ëmmer reegelméisseg Kontakt mam Emmanuel Macron hätt.

Souwäit graff resuméiert, d’Chronologie vun der Affär bis d’lescht Woch. Leschten Donneschdeg verëffentlecht de Onlinemagasinn Mediapart Opname vun engem Gespréich tëscht dem Alexandre Benalla an dem Vincent Crase, fréiere Mataarbechter vum Macron senger Partei „la Republique en Marche“. Am Gespréich bretzt de Benalla sech, datt de Macron komplett op senger Säit ass.

An et héiert net do op. An aneren Opnamen, déi Mediapart der Justiz ginn huet, fir se an hiren Enquêten iwwert de Benalla z'ënnerstëtzen, diskutéieren de Benalla an de Crase, wéi se Beweiser kéinten zerstéieren.

Wie mat Dankbarkeet vun der Justiz gerechent huet, läit falsch. Am Géigendeel, de Parquet vu Paräis wollt e Méindeg bei Mediapart perquisitionnéieren, wat d’Redaktioun vum Onlinemagasinn refuséiert huet. Motiv vum Parquet: Verstouss géint d’Recht op Privatsphär. Du jamais-vu souguer bei Paparazzien.

D’Responsabel vu Mediapart hunn e Versuch Sourcen erauszefannen an Intimidatioun denoncéiert. Nach méi schlëmm, en Dënschdeg koum eraus, datt net emol de Benalla oder de Crase Plainte gemaach haten, mä de Parquet sech selwer ageschalt hat.

D’Erklärung ass wuel, datt den Emmanuel Macron sech perséinlech an d’Nominatioun vum neie Procureur vu Paräis d’lescht Joer agemëscht huet, wat sämtlech Magistraten deemools skandaliséiert huet. Observateure no ass den Emmanuel Macron ëmmer méi crispéiert, notamment wéinst der Kris vun de „Gilets Jaunes“.