Journalisten aus den zwou Dageszeitunge "Soir" a "L'avenir" si gewuer ginn, datt an der Wallonie eng komplett Recyclingsfilière fir Plastik soll entstoen an de wallounesche Wirtschaftsminister schléisst net aus, datt d'Regioun an der Belsch iergendwann eng Kéier de ganze Plastik aus Europa recycléiert.

2017 wieren dat ongeféier 64 Milliounen Tonne gewiescht, eleng an Europa. Weltwäit goufen 348 Milliounen Tonne produzéiert, knapp en Drëttel dovunner a China a bal e Fënneftel vun eis Europäer.



D'Zäiten, an deene China quasi den Offall vun der ganzer Welt acceptéiert huet, sinn eriwwer an och wann Europa de Plastik reduzéiere wëll, bleift ganz sécher nach Offall iwwereg, dee muss recycléiert ginn. An der Wallonie dierft et mol mat deem aus der Belsch ugoen.



Uechter dat ganzt Land ginn am Joer eng 200.000 Tonne mat de bloen Tuten agesammelt. Dëse Chiffer dierft och nach an d'Luucht goen, well an der Belsch gëtt zënter 3 Joer a verschiddene Gemengen de sougenannte "Sac bleu élargi" getest, eng blo Tut, an déi een zum Beispill och d'Jughurtsbecher dierf geheien.



Mat deem neie System, esou gëtt geschat, hätt een Awunner 16 Kilo Plastik d'Joer fir ze recycléieren, am Verglach mat haut wier dat quasi dat Duebelt.



Den Ëmwelt- an de Wirtschaftsminister aus der Wallonie hunn elo méintelaang dru geschafft, fir esou eng industriell Filière kënnen ze lancéieren an hir Iddien hu se e Mëttwoch och dem wallounesche Regierungsrot virgestallt.



Et soll elo en Appell gemaach ginn, fir Projeten eranzereechen. D'Wallonie investéiert 60 Milliounen Euro, nom Prinzip een ëffentlechen Euro zitt e privaten Euro un, esou datt um Enn 120 Milliounen Euro géifen zesummekommen.

Potential gëtt et genuch, well just 5 Prozent vum Plastik, dee benotzt gëtt, bleiwen am Ëmlaf, déi aner 95 Prozent verschwannen, nodeems se eng eenzeg Kéier benotzt goufen.



Déi zwee Ministeren aus der Wallonie hu scho mat enger Rei Entreprisë Gespréicher gehat an et heescht, d'Erwaardungen aus der Ekonomie wiere grouss. Et ass e Projet, deen eng ganz Partie Aarbechtsplaze soll schafen.