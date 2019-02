Internat.: Am meeschte gelies

Wéi déi britesch Autoritéite matdeelen, wieren déi stierflech Iwwerreschter ënner schwierege Konditiounen aus dem Wrack erausgeholl ginn. D'Identitéit vum Doudegen ass bis ewell net bekannt. D'Läich soll elo vun engem Geriichtsmedeziner ënnersicht ginn.Wéi et vun den Autoritéiten heescht, wier et wéinst de schlechte Wiederkonditiounen net méiglech gewiescht, de Fliger aus dem Waasser ze zéien. D'Cessna mam 28 Joer alen Emiliano Sala an engem britesche Pilot u Bord, war den 21. Januar iwwer dem Äermelkanal vum Radar verschwonnen.