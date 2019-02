Si haten Douse mat Hoerspray gelueden an déi sinn, nodeems ee Waggon Feier gefaangen hat, no an no explodéiert.

© Bundespolizeiinspektion Trier

© Bundespolizeiinspektion Trier

E Gidderzuch vun enger privater Eisebunnsentreprise war e Mëttwoch den Owend géint 23 Auer a Brand geroden. Nom Hiweis vun engem Zeie gouf den Zuch gestoppt, dat war an der Gare vun Unkel, dat läit am Rhäindall tëscht Bonn a Koblenz.Et war awer schwéier, d'Feier auszemaachen, well an de Waggone ware virun allem Douse mat Hoerspray, déi wéinst der Hëtzt explodéiert sinn.60 Persounen, déi an der Géigend vun der Gare gewunnt hunn, goufen evakuéiert. Am Laf vum Donneschdeg konnte si hannescht an hir Wunnengen an d'Siebengebirgsstraße, um Donneschdeg de Moien haten d'Pompjeeë vun Neuwied nämlech d'Feier geläscht. Eng 160 Leit waren dofir am Asaz.De Brand huet d'Catenairë beschiedegt, d'Streck op der rietser Säit vum Rhäin ass nach ëmmer gespaart. Et kënnt dowéinst och nach zu Problemer am Bunntrafic an där Géigend.D'Police vun Tréier enquêtéiert, fir d'Ursaach vum Feier erauszefannen, aktuell geet ee vun engem techneschen Defekt aus.