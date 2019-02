Dës Ziviliste si virun de Kämpf vum IS geflücht.

E Kämpfer vun de Syresch Demokratesche Kräften. © AFP (Archiv)

De sougenannten Islamesche Staat (IS) hat jo e Kalifat ausgeruff, dat sech iwwer Deeler vum Irak a vu Syrien erstreckt huet. Dat war 2014.No an no gouf den IS, deen eng Terror-Herrschaft etabléiert hat, duerch e sëllechen Offensiven zeréckgedréckt.Haut sinn d'Dschihadisten nach just an engem klenge Gebitt am Oste vu Syrien Här a Meeschter, an der Provënz Deir Ezzor, a ginn do ugegraff vun de Syreschen Demokratesche Kräften.A Syrien goufen, wéi et heescht, 99,5 Prozent vun den IS-Territoiren zeréckeruewert.Domat ass de Kalifat, deen den IS ausgeruff hat, dann och op manner wéi 1 Prozent vu senger fréierer Gréisst reduzéiert ginn a vill IS-Kämpfer mësche sech elo ënnert d'Fraen an d'Kanner, déi virun de Kämpf fortlafen, fir sech esou duerch d'Bascht ze maachen.Déi Taktik géif awer net opgoen, gëtt e britesche Generol vun der Koalitioun zitéiert.Aktuell goufen d'Ugrëff awer gestoppt, well den IS déi Zivilisten, déi nach a senger leschter Bastioun sinn, als mënschlech Schutzschëlter mëssbraucht.Zanter Ufank Dezember sinn iwwer 37.000 Mënsche vun do fortgelaf, anscheinend virun allem Famille vun IS-Kämpfer. Ënnert deene Leit sollen och 3.400 Dschihadiste gewiescht sinn, esou de Syreschen Observatoire fir Mënscherechter.Am Konflikt a Syrien - de Biergerkrich ass do 2011 ausgebrach an iwwer d'Joren ëmmer méi komplex ginn - sinn antëscht iwwer 360.000 Mënschen ëmkomm, Millioune Leit goufen deportéiert oder sinn op der Flucht.