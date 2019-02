Déi franséisch Ambassade zu Roum © AFP

Dat huet de franséischen Ausseministère confirméiert.Hannergrond sinn eng Serie vun "extremen Erklärungen" vun italienesche Politiker, dofir wéilt ee sech elo doheem beroden.Paräis gesäit zum Beispill am Treffe vum italienesche Vize-Premier Luigi Di Maio mat de Gilets jaunes an der franséischer Haaptstad eng Amëschung an d'Innepolitik an empfënnt dat als Provokatioun. Als "ouni Beispill zanter dem Enn vum Krich" huet eng franséisch Porte-parole dat bezeechent.Och den italieneschen Inneminister Matteo Salvini hat Frankräich an der Lescht schaarf kritiséiert.Virun allem am Beräich Awanderungspolitik leie Frankräich an Italien net op enger Linn. Riets Politiker vu Roum schéissen dowéinst zanter Laangem géint de franséische President Macron an hunn scho méi dacks d'Gilets jaunes encouragéiert.