D'Feier war géint hallwer 12 en Donneschdeg den Owend an der Mansarde ausgebrach. Wéi et e Freideg de Moie vun der Police heescht, wieren ënnert den Affer awer keng Kanner. Soss Detailer iwwert d'Affer goufe keng genannt.



Wéi et heescht, wiere si nach net all identifizéiert. Wéi däitsch Medie mellen, hätte sech d'Leit an enger Wunneng opgehalen, déi just iwwert een Zëmmer accessibel war, an dem Feier ausgebrach ass. Et soll sech bei dësem Raum ëm eng zentral Kichen um ieweschte Stack vum Appartementshaus gehandelt hunn. D'Pompjeeën haten d'Feier séier ënner Kontroll, fir déi fënnef Persounen koum awer all Hëllef ze spéit. Si goufe wahrscheinlech am Schlof vum Damp iwwerrascht. Dobäi kéim, dass de Fluchtwee duerch d'Trapenhaus wéinst de Flame verspaart war. Déi genee Brandursaach muss elo gekläert ginn.