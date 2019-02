© AFP

De Juan Guaidó wëllt eng vun him autoriséiert US-Militärinterventioun am Venezuela net ausschléissen. De selwer ernannte venezuelaneschen Interimspresident huet der Noriichtenagence AFP och nach gesot, datt d'Agräife vun den USA ee ganz brisant Thema wär.



Wéinst där dramatescher humanitärer Situatioun am Land probéiert den Iwwergangspresident Juan Guaidó den Ament, Hëllefsgidder an d'Land ze kréien. An tëscht sinn dann och Camionen mat Hëllefsliwwerungen aus den USA un der Grenz tëscht Kolumbien a Venezuela ukomm. Wéi et vu Reporter op der Plaz heescht, géifen eng sëlleche Camionen déi Liewensmëttel a Medikamenter gelueden hunn, op där kolumbianescher Säit vun der Grenzbréck waarden, fir duerchgelooss ze ginn. De Staatschef Maduro refuséiert awer, d'Liwwerungen an d'Land eran ze loossen. D'Nationalgarde blockéiert d'Bréck.



Iwwerdeems gëtt den internationalen Drock op den Nicolas Maduro ëmmer méi grouss. De Kontaktgrupp aus EU- a latäinamerikanesche Staaten hat en Donneschdeg virgezunne Presidentschaftswalen am Venezuela gefuerdert. De Grupp vun Ausseminister aus iwwert enger Dosen EU- souwéi latäinamerikanesche Länner hat no fënnef Stonne laange Berodungen zu Montevideo, der Haaptstad vun Uruguay, zu enger friddlecher, politescher an demokratescher Léisung opgeruff.