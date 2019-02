Krounprënz Mohammed bin Salman

Dat schreift d'New York Times a berifft sech op Informatioune vum amerikanesche Geheimdéngscht. Deemno soll de Krounprënz engem Mataarbechter, ronn 1 Joer virum Mord um Journalist gesot hunn, dass hien ënner Ëmstänn mat enger Kugel géint de Khashoggi géif virgoen. Et ass allerdéngs net gewosst, a wéi wäit des Ausso wiertlech gemengt war.



Een Dag, éier eng Frist vum US-Kongress un d'Regierung vum President Trump an der Affär Khashoggi ofgelaf ass, huet d'New York Times dësen Artikel publizéiert. Déi aussepolitesch Kommissioun vum Senat hat der Regierung am Oktober 120 Deeg Zäit ginn, déi Responsabel vun dësem Mord ze nennen a géint dës virzegoen. Den Delai leeft dëse Freideg of a spéitstens elo muss den Donald Trump dem Kongress eng Äntwert ginn. Zu Riad stinn zanter Januar 11 suspekt Persounen an dëser Affär viru Geriicht.



Saudi-Arabien soll iwwerdeems déi tierkesch Enquêtë behënnert hunn. Dat seet eng Mënscherechtsexpert vun de Vereenten Natiounen. Déi saudesch Autoritéiten hätt keng präzis Enquête vum Tatort erméiglecht, sou d'Agnes Callamard. Si huet dem UN-Mënscherechtsconseil iwwer aussergeriichtlech, martialesch an net justifiéiert Exekutiounen rapportéiert. De Journalist, deen an den USA am Exil gelieft huet, war am Oktober 2018 am Konsulat zu Istanbul vun engem Spezialkommando aus Saudi-Arabien ëmbruecht ginn.