Zu Bordeaux, Toulouse a Lyon sinn d'Gilets jaunes ënnerwee.



An der Haaptstad Paräis koum et iwwer Mëtteg zu Randaler virun der Assemblée nationale, de Cortège huet sech mëttlerweil awer weider bis virun de Senat beweegt.



Bei den Affrontementer wier, franséische Medien no, ee Mann schwéier blesséiert ginn. Hien hätt beim Tëschefall seng Hand verluer, heescht et.



Een Zeie soll ausgesot hunn, datt de Mann eng Blendgranat wollt vu sech ewechwerfen, déi vun de Sécherheetsleit op d'Demonstrante gehäit gi wier. Doropshi wier d'Granat an der Hand vum Mann explodéiert.



Deux personnes blessées dont une grièvement qui aurait la main arrachée #acte13 #giletsjaunes pic.twitter.com/5prSca82DG — Nadège Abderrazak (@nadege_RTFrance) 9 février 2019

Op der Plaz virum Parlamentsgebai huet d'Police fir de Manifestante Meeschter ze ginn, Tréinegas agesat.

Déi leschte Woch ware ronn 58.000 Manifestanten, dem Inneminister no op d'Strooss gaangen. Haut dierften d'Cortègë méi verspreet sinn.