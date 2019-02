Bei enger Messerpickerei e Freideg den Owend zu Saarbrécken gouf e Mann schwéier blesséiert. Et war e Sträit tëscht méi Persoune ginn.

© RTL Archivbild

De presuméierten Täter, e Mann vun 28 Joer, huet fir d'éischt mat Pefferspray gesprëtzt an dunn mat engem Messer op dat 26 Joer alt Affer agestach. Dëst gouf am Broschtberäich blesséiert, et besteet awer keng Liewesgefor.