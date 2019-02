Et ass net kloer, wéi de Mannerjäregen iwwerhaapt d'Gefier konnt ausléinen. Nieft dem jonke Chauffer waren 2 weider Jugendlecher vu 14 bis 15 Joer am Auto. Déi dräi Jugendlecher goufe bei der Kollisioun liicht blesséiert. Och e véierte jonke war nach dobäi, deen ass awer fortgelaf.D'Police war op de jonke Chauffer opmierksam ginn, well hien eng rout Luucht ignoréiert an dobäi e Polizist um Motorrad geschnidden huet. De Beamte konnt just duerch eng séier Reaktioun en Accident verhënneren an huet dono d'Course poursuitte opgeholl. Dowéinst huet de jonken Automobilist op de Gas gedréckt, ass awer no e puer honnert Meter op d'Géigebunn geroden, wou et dann zum Accident mat der 22 Joer jonker Automobilistin koum.Déi véier Blesséiert koumen an d'Spidol, dono koumen déi 3 jonk op de Policebüro a sinn dono bei hir Eltere gefouert ginn. Eng Enquête géint déi véier Jugendlecher leeft.