Hei hat hie mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel europäesch Themen duerchdiskutéiert an analyséiert. Mam Pedro Sánchez koum awer ee weidere Sujet op den Dësch. Déi turbulent Zäiten, an deene sech d’Spuenier de Moment befannen, nodeems de Budget vun der Regierung e Mëttwoch net duerch d’Parlament koum. Et dierft och no den Neiwale schwéier ginn, eng Majoritéit zesummen ze kréien, dat géife Sondagë bemierkbar maachen, esou de Premier. Ma hien huet säi spueneschen Homolog trotzdeem op Lëtzebuerg invitéiert, eng Invitatioun, déi och fir een anere Premier a Spuenien gëlle géif, sous conditioun, datt et een Demokrat wier, esou de Xavier Bettel. Iwwregens ass et elo scho 15 Joer hier, datt ee Lëtzebuerger Staatsminister fir bilateral Gespréicher op Madrid invitéiert gouf.

De Pedro Sánchez ass den Donneschdeg de Mëtteg net virun d'Press getrueden, deemno konnt een him keng Froen zu der ablécklecher Situatioun stellen.

De Premier Xavier Bettel ass just ier en op d’Entrevue mam Pedro Sánchez ze schwätze koum, och op den trageschen Tëschefall um Waldhaff agaangen. Huet do de Familljen an Hannerbliwwene säi Matleed ausgedréckt. Et wieren hei Jonker gestuerwen a blesséiert ginn, déi sech fir d’Land agesat hunn, esou de Staatsminister.