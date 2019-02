© Archiv

Wéi d'Abriecher sech Zoutrëtt vum Haus wollte verschafen, wou d'Famill grad doheem war, huet de Papp sech gewiert. Mat engem Kichemesser huet hien en 43 Joer ale Kriminelle déidlech blesséiert.Déi aner 3 Täter hunn hire blesséierte Kolleg matgeholl, ma dësen ass op der Flucht gestuerwen. De Parquet huet weider confirméiert, datt d'Männer en Dokter wollte sichen, de Brudder vum Blesséierten hat en Zeie gefrot, fir den 112 ze ruffen. Hien ass dann och beim Kierper vum Doudege bliwwen, déi zwee aner Täter si fortgelaf. D'Police konnt den 51 Joer ale Brudder verhaften.Aktuell Ermëttlungen hunn erginn, datt déi 4 Männer als éischt bei der amerikanescher Famill geschellt hunn an do gewaltsam probéiert hunn, fir an d'Haus ze kommen. Dobäi hu se den 41 Joer ale Papp zréckgedréckt an hien a seng Fra liicht blesséiert. Den 3 Kanner ass näischt geschitt.Géint de Papp, deen als Zivilist fir d'US-Arméi schafft, leeft elo eng Enquête wéinst Kierperverletzung mat déidleche Suitten. Gepréift gëtt awer och, ob et sech ëm Noutwier handelt. No den zwee weideren Abriecher gëtt nach gesicht.