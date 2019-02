© SIP / Julia Robles

Decisiven Dag dëse Freideg a Spuenien, wou et interessant dierft ginn, wéi d’Zukunft vum spuenesche Premier Pedro Sánchez wäert ausgesinn, ob e méiglech Neiwalen am Land annoncéiert oder awer net. E Mëttwoch huet eng Majoritéit vun den Deputéierten zu Madrid de Budget vum Sánchez rejetéiert, deen elo een „zahnlosen Tiger ass“. Ma en Donneschdeg war de Premier Xavier Bettel op Madrid gereest, wat scho laang am Virfeld geplangt war, an aktualitéitsbedéngt war d’Situatioun a Spuenien ee Sujet net nëmmen wärend dem Treff, mä och wärend engem Wirtschaftsforum, dee just virun der Entrevue tëscht Bettel a Sánchez ofgehale gouf.

Bettel um Wirtschaftsforum (ESP) / Reportage Nadine Gautier



6 Vertrieder aus der spuenescher Industrie souze mat um Dësch. Ënnert anerem de Jesús Izue, President vun Arcelor Mittal Spuenien. Deen huet op d’Fro, ob déi onstabil politesch Lag vum Land een Afloss op d’Geschäfter vum Stolproduzent a Spuenien huet, dementéiert. Do géifen et ganz aner negativ Aflëss ginn.

Mir hunn a Spuenien eng komplizéiert politesch Situatioun. Mä mir mussen eng global Vue hunn, well net all d’Problemer déi mir hunn, si lokal Problemer. Zum Beispill Iwwerkapassitéiten, d’Klimapolitik.

Ma och duerch Energiepräisser wier Spuenien manner kompetitiv, wéi aner Natiounen.

Wärend dem Forum economique, deen a huit clos ofgehale gouf, gouf op 4 Secteuren am spezielle gekuckt, wou Spuenien a Lëtzebuerg Interaktioune mateneen hunn, esou de Luís Sahún, Responsabele vun SES Astra a Spuenien, deen och de Forum geleet huet.

Sécher ass d’Industrie een interessanten Secteur. D’Länner sinn drun interesséiert verschidde Vuen ënnerteneen auszetauschen. Een aneren ass den Tourismus an 21 och d’Telekommunikatioun, déi am gaangen ass, ze wuessen. An da nach de Bankesecteur, do Private Banking.

Wéi de Premier nom Forum erkläert huet, wier och d’Situatioun a Katalounien, wou Separatisten d'Onofhängegkeet fuerderen, een Obstakel. Eppes op dat d’Consul honaire vu Barcelona higewisen hätt.



Wéi de Brexit ass et och hei d'Ongewëssheet, net ze wëssen, wou et higeet. Dat ass an hirer Analys, déi si eis matgedeelt hunn, gewiescht. Wann d'Betriber net wëssen, wéi et weider geet, wéi si weider regéiert ginn, wat op si zoukënnt. Wann d'Zuele da stëmmen, hunn eng 2.000 bis 3.000 Betriber e strikte Minimum a Katalounien gelooss an de Recht erausgezunn.

Wéi gesot ass haut fir d’Spuenier ee wichtegen Dag. De Premier Pedro Sánchez gesäit fir d’éischt seng Ministeren, ier hien dem Kinnek Felipe seng Decisioun presentéiere geet. Duerno da kéint den Datum fir Neiwalen a Spuenien feststoen. Et gëtt gemunkelt, datt déi Enn Abrëll ofgehale kéinte ginn.

Um Freideg gëtt de Premier Xavier Bettel fir eng Audienz da vum Kinnek Felipe empfaangen.



