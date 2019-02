Prozess vun engem Gilet Jaune (14.02.2019) De Gilet Jaune, e fréiere Boxer, deen zu Paräis zwee Gendaarme geschloen huet, gouf zu engem Joer "nuets" am Prisong condamnéiert.

Et war e Showprozess zu Paräis. De Boxer als Symbol vum Mouvement vun de Gilets jaunes an der Ënnerzuel géint zwee arméiert Gendaarmen, Vertrieder vum béise Staat. David géint Goliath. An et gouf erwaart, dass d’Justiz géif iwwert déi ganz Protestbewegung uerteelen.