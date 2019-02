© AFP

Am Nigeria goufen d'Presidentiellen a leschter Minutt ëm eng Woch no hanne verréckelt. Der Walkommissioun no sinn d'Stëmmziedelen nach net iwwerall ukomm. ''Fräi, gerecht an transparent Walen'' wären esou net méiglech gewiescht, huet d'Kommissioun e Samschdeg de Moien op Twitter geschriwwen. Déi zwou gréisste Parteien am Nigeria sinn awer alles anescht wéi begeeschtert. Si reprochéieren elo jeeweils där anerer Partei, responsabel fir dës Decisioun ze sinn.70 Kandidate sinn an der Course fir de Poste vum Staatschef ze iwwerhuelen. Erwaart gëtt eng ganz enk Decisioun tëscht dem aktuelle President Buhari an dem Abubakar. De Buhari, deen zanter 2015 President ass, ass mam Verspriechen ugetrueden, fir géint d'Islamistegrupp Boko Haram ze gewannen, d'Korruptioun am Land ze bekämpfen an d'Wirtschaft nees unzekuerbelen.