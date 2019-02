Ëmmer méi dacks kënnt et an Däitschland duerch Wëllef zu Ugrëff op Déieren, déi an der Landwirtschaft genotzt ginn.

© AFP (Archiv)

Gläichzäiteg ass d'Zuel vu blesséierten oder doudegen Déieren an d'Luucht gaangen. Dat mellt e Samschdeg d'Neue Osnabrücker Zeitung a berifft sech op den offiziellen Bilan vun 2017 vun der zoustänneger Administratioun. D'Zuel vun den Attacke wär ëm knapps 66 Prozent op 472 Virfäll eropgaangen. Bei blesséierten oder vermëssten Déiere wär et eng Hausse vu 55 Prozent op 1.667 Affer.



Déi däitsch Landwirtschaftsministesch Julia Klöckner huet an der Zeitung eng raisonnabel Reguléierung vum Bestand duerch d'Ofschéissen vun eenzelen Wëllef gefuerdert. Am Bericht vun der zoustänneger Administratioun heescht et awer, d'Ofschéissen

géif wann iwwerhaapt, nëmme kuerzfristeg hëllefen. Villméi wär et nohalteg, d'Schof an d'Geesse besser ze protegéieren. D'Hale vun den Déieren deemno nees un d'Präsenz vum Wollef unzepassen.

Déi meescht Attacke ginn et dem Rapport vun den Autoritéiten no nämlech an der Reegel do, wou d'Wëllef sech nei Territoirë sichen an d'Besëtzer vun den Déiere keng entspriechend Sécherheetsmoossnamen ëmgesat hätten. Meeschtens géingen d'Schied an deene Gebidder no engem bis zwee Joer zeréckgoen, wann d'Moossname richteg ëmgesat géifen.