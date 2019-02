© AFP

Op Basis dovunner kéint den US-President Trump nei Spezialtaxen aféieren.



Déi däitsch Kanzlerin, Angela Merkel, huet e Samschdeg zu München op der Sécherheetskonferenz d'Pläng vun den USA staark kritiséiert.



An hirer Ried huet si nach eng Kéier betount, datt vill däitsch Firmen hir Autoe géingen an den USA bauen. Beispillsweis huet BMW ee Wierk am US-Bundesstaat South Carolina. Si war alles anescht wéi frou iwwert déi Aschätzung vun den Amerikaner.



De Lëtzebuerger Ausseminister ass d'accord mam Angela Merkel an ass frou doriwwer, datt si virum US-Vizepresident Mike Pence geschwat hat, dee just dat eege Land an den eegene President an den Himmel gelueft huet.





Interview mam Jean Asselborn



Am Sträit ëm den däitsch-russesch Pipeline-Projet "Nord Stream 2" huet sech elo nees eng Kéier den amerikanesche Vizepresident Mike Pence agemëscht an eng Warnung un déi däitsch Regierung ausgeschwat. Berlin géing sech doduerch ze vill ofhängeg vu russeschem Gas maachen. Et kéint een d'Verdeedegung vum Westen net garantéieren, wa sech Bündnispartner vum Osten ofhängeg maachen. Dat sot den Pence op der Münchener Sécherheetskonferenz.



D'Bundeskanzlerin Angela Merkel verdeedegt Nord Stream 2. Ob Europa ofhängeg vum russesche Gas ass oder net, dat géing net méi vum Bau vun der Pipeline ofhänken. D'Kanzlerin betount awer, dass näischt géing dogéint schwätzen och amerikanesche Gas ze kafen.



De Mike Pence huet dann am Numm vum President Trump, d'NATO Partner nach eemol opgefuerdert, 2% vum PIB an d'Verdeedegung z'investéieren. Vill Länner hätten dat gemaach, all déi aner misste Washington nach hir Pläng presentéieren, wéi si dat Zil bis 2024 erreeche wëllen.



Zanter dem Amtsuntrëtt vum US-President Donald Trump steet de Multilateralismus tëscht den Staaten an enger Kris. Ëmmer méi dacks gëllt d'Reegel “all Mënsch fir sech”, amplaz "zesumme si mer méi staark".



Wei et schéngt wëll China awer elo nees ewech vun der Isolatiouns-Doktrinn an huet op der Internationaler Sécherheetskonferenz zu München kloer betount, dass si eng Weltuerdnung géinge begréissen, wou op international Zesummenaarbecht gesat gëtt.



"Mir fuerdere Fridden, Entwécklung an eng Win-Win-Zesummenaarbecht“, sot den ieweschten Aussepolitiker vum Land, Yang Jiechi. Gläichzäiteg huet hie sech awer géint eng Amëschung an intern Affären vun eenzelen Länner ausgeschwat. China gëtt international jo och ëmmer nees kritiséiert, well d'Mënscherechter do net genuch respektéiert ginn.