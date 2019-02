© RTL-Archiv

Déi franséisch Justiz enquêtéiert géint e Syrer, deen an der Géigend vu Paräis festgeholl gouf. Zu Berlin an zu Saarbrécken goufen an deem Zesummenhang zwee weider Männer aus Syrien arrêtéiert.



De Mann, dee bei Paräis gepëtzt gouf, soll tëschent 2011 an 2013 als Mataarbechter vum syresche Geheimdéngscht bei Iwwergrëffer op Ziviliste gehollef hunn. Déi zwee Männer aus Däitschland sollen och selwer Leit gefoltert hunn.



Déi syresch Observatiounsagence fir Mënscherechter geet dovunner aus, datt an de leschten 8 Joer op d'mannst 60.000 Mënschen duerch Folter oder schlecht Konditiounen am Prisong gestuerwe sinn.



D'Vereenten Natiounen hunn de Konfliktparteien dofir och scho méi wéi eemol Krichsverbriechen a Verbriechen géint d'Mënschlechkeet reprochéiert.



IS kontrolléiert just nach Duerf

D'Djihadisten-Miliz vum Islamesche Staat kéint ganz geschwënn komplett aus Syrien verschwannen.



D'Militärbündnis vun den „Syresch demokrateschen Pouvoiren“ huet matgedeelt, dass d'Extremistegrupp nëmmen nach just een hallwe Quadratkilometer am Duerf Baghus géing kontrolléieren an an e puer Deeg wuel komplett verluer wär. Dat wär d'Enn vun der IS-Miliz a Syrien. Mam Support vun der internationaler Anti-IS-Koalitioun hätt een zanter September Dschihadisten an dëst Duerf zeréckgedrängt, do sinn den Ament nach Honnerte Kämpfer derbäi Widderstand ze leeschten.

Haapt-Komplikatioun sinn d'Zivilisten, déi nach am Duerf sinn an als mënschlech Schutzschëlter benotzt ginn, dofir wären d'Attacken aus der Loft och reduzéiert ginn, erkläert den Porte-Parole vun der Anti-IS-Koalitioun. Donieft missten d'Zaldoten op d'Selbstmordattentäter oppassen. Et kéint also nach e puer Deeg daueren. Den US-President Trump hat awer schonn een Donneschdeg ugekënnegt, dass bannent 24 Stonnen alles gelaf wär.