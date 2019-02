Eng ganz Generatioun vu Kanner si vun Hongersnout menacéiert (16.02.2019) D’Welthongerhëllef vun der Uno warnt, dass a Jemen eng ganz Generatioun vu Kanner wäert ewechfalen duerch d’Hongersnout.

D'Uno probéiert zanter dem Dezember eng Wafferou an e Réckzuch vun den Truppen aus dem Hafe vun Hodeidah duerchzekréien, wat bis ewell net komplett gelongen ass. Iwwert Hodeidah kënnt net nëmme Liewesmëttelhëllef an d’Lans. Och Waffen a Munitioun. 70% vun den Awunner si geflücht. Zu Fouss.Wéinst dem Krich gëtt et keng Transportméiglechkeet an och keng medezinesch Hëllef. Iwwerall sinn der ënnererniert. Et ass eng Hongersnout a virun allem d’Kanner am ganze Land leiden drënner.Jemen ass e brutale Stellvertriederkrich, an deem sech déi regional Muechten Iran a Saudi Arabien géigeniwwer stinn. E Fridden ass net an Aussiicht, allerdéngs wier et déi eenzeg Léisung, fir dem Leide vun der Zivilpopulatioun en Enn ze setzen.