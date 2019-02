© AFP

Ugefouert gouf d'Marche vum katalanesche Regionalpresident Quim Torra. D'Police schwätzt vun 200.000 Leit déi deelgeholl hunn. D'Organisateuren, dorënner och d'Parteien, déi an der Regioun un der Muecht sinn, nennen de Chiffer vun enger hallwer Millioun Participanten.



Motto vun der Protestaktioun war ''Selbstbestëmmung ass kee Verbriechen''. D'Haaptverkéiersachs Gran Via zu Barcelona war iwwer ronn zwee Kilometer komplett vu Mënsche besat. Vill Katalanen hu Parole fir d'Onofhängegkeet skandéiert. Zanter en Dënschdeg mussen déi 12 Ugeklote sech zu Madrid viru Geriicht veräntweren. Si musse mat bis zu 25 Joer Prisong rechnen.



De spuenesche Parquet reprochéiert hinnen ënnert anerem Rebellioun. Déi 12 Leader sollen den Onofhängegkeets-Referendum am Oktober 2017 organiséiert hunn. De fréiere katalanesche Regionalpresident Carlos Puigdemont hat doropshin d'Trennung vu Katalounien vu Spuenien deklaréiert. Hie selwer ass vum Prozess net concernéiert. Hie war an d'belsch Exil geflücht ier hie konnt festgeholl ginn.