Géint 6.30 Auer Lokalzäit war den 41 Joer ale Mann mat sengem Surfbriet zu Byron Bay un der australescher Ostküst an d'Waasser gaangen. Kuerz drop gouf hi vun engem Hai attackéiert. D'Déier huet hien an d'Bee gebass an och een Deel vum Surfbriet ofgebass. De Mann koum mat liewensgeféierleche Blessuren an d'Klinik.D'Autoritéite ginn dovunner aus, datt et sech ëm ee wäissen Hai handelt.An der Bucht, déi eng 150 Kilometer vu Brisbane ewech läit, goufen no der Attack zwee Stränn komplett gespaart, dat fir op d'mannst 24 Stonnen.