© AFP

Esou zum Beispill méi Rigueur an den Administratiounen an d'Lutte géint den illegalen Handel an d'Korruptioun. Dës Reaktioun kënnt no 10 Deeg Kris, déi d'Land zum Stëllstand bruecht hat. Als éischt konkret Moossnam huet de Premier säin eegene Budget ëm 30 Prozent gekierzt an der Hoffnung, dass de President an de Rescht vum Parlament et d'selwecht maachen. Och déi héich Fonctionnaire wäerten an Zukunft op hir Virdeeler verzichte mussen, wéi d'Bensinskäschten, den Telefon an nach d'Deplacementer an d'Ausland, esou sot de Premierminister e Samschdeg op der Staatstëlee.



Den Ausléiser vun den Demonstratioune war ee Rapport an deem bekannt gi war, datt Ex-Ministeren an och Memberen aus der Regierung Hëllefsgelder verontreit sollen hunn. Deeler vun der Bevëlkerung geheien der Regierung vir, 3 Milliarden Euro verontreit ze hunn. Suen, déi eigentlech fir den Erëmopbau nom fatalen Äerdbiewen 2010 geduecht waren. D'Oppositioun fuerdert wéinst dem Rapport och de Récktrëtt vum President, dëse weigert sech awer zeréckzetrieden.



Bei de Protester sinn an de leschten Deeg op d'mannst 5 Persounen ëm d'Liewe komm.