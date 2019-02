Schaarf Kritik a kloer Revendicatioune gouf et vum iraneschen Ausseminister, Dschawad Sarif, e Sonndeg de Moien op der Sécherheetskonferenz zu München.

De Sarif huet d'Europäer opgefuerdert, net op d'USA ze lauschteren, an dofir méi dofir ze maachen, dass d'Atomofkommes mam Iran agehalen gëtt.



D'Grënnung vun enger Zweckgesellschaft mat där d'US-Sanktiounen ëmgaange kënne ginn, géing net duergoen, esou den iraneschen Ausseminister. Enn Januar haten Däitschland, Frankräich a Groussbritannien eng Gesellschaft gegrënnt, fir den Accord mat Teheran ze erhalen, dee Washington eesäiteg gekënnegt hat.



Den Dschawad Sarif huet och d'USA op en neits staark kritiséiert. Hie schwätzt vun enger ''Dämoniséierung'' vum Iran, déi hiren Héichpunkt an der Kënnegung vun den US-Responsabilitéiten an deem Atomofkommes gehat hätt. D'USA hunn d'EU-Memberstaaten deslescht ëmmer nees opgefuerdert, och aus dem Traité erauszeklammen. Dës Revendicatioun hat den US-Vizepresident Mike Pence e Samschdeg zu München widderholl. Fir de Sarif wär dat eng Farce.

Den USA huet den iraneschen Ausseminister och eng „pathologesch Obsessioun“ reprochéiert. Den Iran hätt net Wëlles een neien Holocaust ze plangen an Israel z'attackéieren. Domadder reagéiert de Sarif op eng entspriechend Ausso vun e Freideg op der nämmlechter Plaz vum US-Vizepresident Mike Pence.



E Samschdeg hat och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn den Optrëtt vun den USA zu München kritiséiert.



