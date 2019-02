No antisemitesche Beleidegungen op der Protestaktioun vun dem Gilets Jaunes zu Paräis huet déi franséisch Justiz elo eng Enquête an d'Weeër geleet.

De konservative Philosoph Alain Finkielkraut krut do um Rand vun enger Demonstratioun aggressiv Beleidegungen an d'Gesiicht geheit, déi och op Videoopnamen ze gesi sinn.



De President Emmanuel Macron huet via Twitter direkt op dës Aggressioun reagéiert an schreift "Déi antisemitesch Beleidegungen, déi den Finkielkraut hätt missen erdroen, géifen alles a Fro stellen, wat Frankräich zu enger grousser Natioun mécht".



De Finkielkraut selwer huet sech och an engem Interview ze Wuert gemellt a gesot, hien hätt "absoluten Haass" gespuert a wär frou, dass d'Police mat Zäiten intervenéiert wär. Hien hätt Gléck gehat, dass si do waren.