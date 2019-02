Saudi Arabien a Pakistan hunn Accorden an Héicht vu bal 18 Milliarden Euro ënnerzeechent, dat um Optakt vun der Visitt vum Krounprënz Mohammed Bin Salman.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

De Mohammed Bin Salman, dee nom Mord vum Journalist Jamal Khashoggi am Oktober ferm an d’Kritik geroden ass, gouf a Pakistan mat grousser Éier empfaangen. Mat den Investitiounen, déi ënnerzeechent goufen, hofft déi pakistanesch Regierung d'Ekonomie nees un d’Rullen ze kréien. De pakistanesche Premier Imran Khan sot, béid Länner géingen hir Relatioun op en Niveau bréngen, deen et nach ni gouf.

D’Accorde mat Saudi Arabien betreffen haaptsächlech den Energieberäich, mat ënnert anerem de Bau vun enger neier grousser Pëtrolsraffinerie.