D'Dschihadisten, déi sech dem IS ugeschloss haten, sti méiglecherweis virun engem Retour an hiert Heemechtsland. Eng 800 auslännesch Islamiste wären den Ament an den Hänn vun de Kurden a Syrien - net matgerechent hir Fraen a Kanner. Am Fall, wou d'USA hir Truppen ofzéien, géifen de Kurden d'Kapazitéite feelen, fir déi Gefaangen ze geréieren. Dat mellt ënnert anerem d'Noriichtenagence AFP. Déi concernéiert Länner ginn awer ënnerschiddlech mat dëser däreger Situatioun ëm.

''Den Islamesche Staat huet verluer'', sot den US-President Donald Trump am Dezember. Eng 2.000 amerikanesch Zaldoten, déi a Syrien stationéiert waren, kënne senger Meenung no heem. De Pentagon an de Senat haten d'Regierung virun dëser Decisioun gewarnt.



Genee esou ëmstridden, wéi d'Ofzéie vun den Truppen, war den Tweet vum Donald Trump e Sonndeg: Europa misst Responsabilitéit iwwerhuelen a gefaange Kämpfer vum Islamesche Staat ophuelen an am eegene Land jugéieren. Am anere Fall, sou huet den Trump getwittert, kéim en Deel vun den Dschihadiste méiglecherweis nees op fräie Fouss. D’kurdesch- an arabesch Arméien, déi IS-Kämpfer hanner Gitteren hunn, kéinte gezwonge sinn, se lafen ze loossen. Ganz einfach well hinnen d'Moyene feelen, wann d’US-Truppe bis fort sinn.





The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

Heiko Maas



De rabiaten Tweet vum US-President koum an der EU natierlech net gutt un. D'Fuerderung, presuméiert Terroristen a Verbriecher nees an d'Land ze loossen, muss e Politiker mol verdauen. Däitschland ass eent vun den dräi Länner, dat vum Trump explizit ernimmt gouf. Deementspriechend héich Wellen hat deen Tweet bei den däitschen Nopere geschloen. D'Regierung huet sech nawell zeréckgehalen, géint den US-President ze konteren. Den däitschen Ausseminister Heiko Maas huet e Sonndeg den Owend an der ARD-Emissioun "Anne Will" erkläert, dass et ganz einfach schwéier wär, dem Trump seng Fuerderung ze realiséieren.

Déi franséisch Justizministerin Nicole Belloubet war méi däitlech. ''Mir änneren eis Politik net'', sot si géintiwwer France 2. Frankräich huet d'Entrée vun IS-Kämpfer an hire Frae bis elo strikt refuséiert. Si sinn als ''Feinde vu Frankräich'' klassifizéiert. AFP no sinn eng 380 franséisch Staatsbierger, de Gros Männer, den Ament an den Hänn vun de Kurden a Syrien. Méi wéi 300 franséisch Dschihadiste wären ëm d'Liewe komm.Dem däitschen Inneministère no sinn eng 270 Fraen an hir Kanner nach an Syrien an Irak. Zanter 2013 wären eppes iwwer 1.000 Mënschen aus Däitschland an d'Krichsgebitt gereest.Lëtzebuerg gouf vum Donald Trump net direkt ernimmt, an d'Regierung huet sech aktuell och net zu engem méigleche Retour vu presuméierten IS-Kämpfer positionéiert.Kloer ass, et gi Fäll vu Mënschen, déi zu Lëtzebuerg gewunnt hunn, an déi sech dem Islamesche Staat ugeschloss haten. Iwwerdeems hat den Ausseminister Jean Asselborn Enn 2014 gesot, et wären zwee IS-Kämpfer nees zeréck op Lëtzebuerg komm, ma vun hinne géif keng Gefor ausgoen.