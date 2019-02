Weider gouf och déi israelesch Ambassadrice an den Ausseministère op Warschau zitéiert.

De polnesche Regierungschef Morawiecki a säin Homolog Benjamin Netanjahu. © AFP

De Visegrad-Sommet zu Jerusalem ass ofgesot, dat huet den tschechesche Premier Andrej Babis confirméiert.

Virdrun hat Polen matgedeelt, datt keng Delegatioun an Israel derbäi wier. Hannergrond ass e Sträit tëscht Polen an Israel. Et geet drëm, ob Polen mat den Nazi-Occupante kollaboréiert soll hunn. Den neien israeleschen Ausseminister Katz hat esou Reprochë gemaach.