Den US-President Donald Trump wëll säi Walverspriechen, eng Grenzmauer zu Mexiko ze bauen, anhalen an huet an deem Kader den Noutstand ausgeruff.

Vill US-Amerikaner protestéiere géint dem Trump seng Decisioun a géint d'Grenzmauer. © AFP

16 US-Bundesstaaten hu kollektiv géint d'Regierung vum Donald Trump geklot, wéinst där Decisioun den nationalen Noutstand auszeruffen. Den US-President hat dee jo d’lescht Woch ausgeruff, fir d’Fongen opzekréien, fir eng Mauer ze bauen. D’Demokraten haten am Virfeld seng Pläng blockéiert.D’Koalitioun vu 16 Staaten, déi elo géint den Noutstand klot, gëtt ugefouert vu Kalifornien. Mat deem Schratt soll den Trump dovun ofgehale ginn, seng Muecht ze mëssbrauchen, bei deem och d'Steiergelder verschwent géife ginn, erkläert de Procureur General vu Kalifornien Xavier Becerra.Schonn e Freideg haten 3 Landbesëtzer vun Texas an eng Ëmweltschutzorganisatioun eng éischt Klo géint den Trump agereecht. Si hunn him virgehäit géint d'Verfassung verstouss ze hunn an hiert Eegentumsrecht geschiedegt ze hunn. Zu Washington, Chicago an eng Dosen aner Stied sinn d'Trump-Géigner wéinst Muecht-Mëssbrauch op d'Strooss gaang.