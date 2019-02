© AFP

Wéi d’Sunday Times geschriwwen huet, géing d’Firma vum Jim Ratcliffe, IN-EOS, zesumme mat Price Water House Coopers un engem Plang schaffen, fir eng Struktur zu Monaco unzemellen. D’Firma am Energie- a Chimieberäich, déi ee Wäert vu 35 Milliarde Pond huet, kéint esou bis zu 4 Milliarden Pond, also 4 an eng Hallef Milliard Euro manner u Steieren an England bezuele mussen. IN-EOS huet refuséiert d’Medieberichter ze kommentéieren.

De liberalen Deputéierte Vince Cable huet d’Pläng vun IN-EOS als "immens zynesch" beschriwwen. De John MacDonnel vum Labour huet gewarnt, Groussbritannien kéint IN-EOS no sou engem "Move" net méi ënnerstëtzen.