Ongeféier 80 Grafsteng si mat bloen oder gielen Hakekräizer beschmiert ginn. Dat huet ee Fotograf der Noriichtenagence AFP en Dënschdeg gemellt. Déi zoustänneg Präfektur huet déi antisemitesch Dot mat grousser Iwwerzeegung veruerteelt. De Parquet vu Stroossbuerg huet eng Enquête lancéiert.Op Grond vun der Hausse un antisemiteschen Aktiounen a Frankräich wëll sech de President Emmanuel Macron en Dënschdeg den Owend zesumme mat der Spëtzt vum Parlament un der Paräisser Holocaust-Gedenkstätt treffen. Ënnert dem Motto "Et geet duer" sinn am Uschloss zu Paräis an an anere Stied Protester géint Antisemitismus geplangt. Dorunner bedeelege sech och alleguerten déi grouss Parteien ausser d'Rietspopulisten.