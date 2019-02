© AFP

D'Zuel vun de verbalen a physeschen Attacken op Judden an och de Vandalismus vu jiddesche Griewer, Geschäfter an Denkmaler, sinn an de leschte Jore geklommen.Hannergrond fir de Protest en Donneschdeg den Owend waren uerg antisemitesch Remarken de Weekend op engem Protest vun de Gilets Jaunes géint de franséische Philosoph Alain Finkielkraut. „Dreckegen Zionist“ a „géi zeréck op Tel Aviv“, sinn Aussoen, déi do gefall waren.Frankräich huet eng vun de gréisste jiddesche Communautéiten op der ganzer Welt a wéinst dem ëmmer méi oppenen Antisemitismus, verloossen Experten no, all Joer dausende Judden hir Heemecht. Vill Fransousen hu sech dofir en Donneschdeg entscheet, op d'Place de la République zu Paräis ze goen, fir do zesumme géint den Haass op Judden ze protestéieren. Och an anere Stied uechter Frankräich sinn Leit op d'Stroossen gaangen.