Sou laang et iergendwann geschitt, an Nordkorea net weider Rakéitentester mécht, géing et kee Grond ginn, fir séier ze maachen.Dat sot den US-President Donald Trump eng Woch virum zweeten Treffe mam nordkoreaneschen Diktater Kim Jong-Un zu Hanoi am Vietnam.Den US-President sot, hie géing zwar dovunner ausgoen, dass et iergendwann eng komplett Denukleariséierung vun Nordkorea géing ginn, ma sou laang Pjöngjang also op Rakéitentester verzicht, gëtt et kee Stress, sou den Donald Trump.