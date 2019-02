© Pixabay

Dausende Leit am Südoste vu Berlin hoffen am Laf vum Mëttwoch nees Stroum ze hunn. Zanter en Dënschdeg 14 Auer war den Deel Köpenick ouni Stroum, iwwer 30.000 Stéit an 2.00 Betriber si betraff. De Grond fir de Blackout si Bauaarbechten un enger Bréck. Bei enger Buerung gouf eng wichteg Stroumleitung beschiedegt.Sämtlech Schoulen a Crèche bleiwen um Mëttwoch zou. Eréischt géint 15 Auer dierft d'Pann nees behuewe sinn an d'Leit nees mat Stroum versuergt sinn, sou e Porte-Parole vum Energie-Betrib Vattenfall. Eng Garantie konnt hien awer net ginn.