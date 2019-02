Dës Foto gouf vu der Washington Post publizéiert, wougéint den Teenager elo eng Plainte gemaach huet.

Am Januar gouf et en Openeentreffe vu verschidde Gruppe virum Lincoln-Memorial zu Washington. Eng kleng Grupp vun amerikaneschen Urawunner war ënnerwee Richtung Denkmal, dobäi hu si op hir Tromme geschloen a gesongen. Eng Grupp vu Jonken, déi Meescht a "Make America Great Again"-Kapen, stoung tëscht hinnen an dem Denkmal. An enger Zeen, déi an engem Video festgehale gouf, gesäit een ee vun den Urawunner sangen an een Teenager steet direkt virun him a grinst. Ronderëm eng Grupp vu weidere Schüler, déi richteg vill Kaméidi maachen an hire Schoulkomerod ufeieren.Eng Zeen aus deem Video huet Washington Post als Foto fir hiren Artikel benotzt. Op där Foto hätt een d'Gefill, datt de jonke Schüler aus Kentucky de Mann mat der Trommel provozéiert, wat séier nees eng Debatt iwwert Rassismus entfacht hat. Kuckt ee sech déi ganz Situatioun awer un, kann een Erkennen, datt méi Leit Feeler gemaach hunn. Esou gouf, nodeem iwwert méigleche Rassismus diskutéiert ginn, och doriwwer geschwat, wéi déi Foto an dee Video ze deite wieren.Elo huet de 16 Joer jonke Nicholas Sandman eng Plainte géint d'Washington Post gemaach a fuerdert, wéinst Verleumdung, elo e Schuedenersatz vu ronn 220 Milliounen Euro. An der Klo heescht et, datt d'Zeitung dem jonke Schüler "rassistesch Handlungen virgeworf" huet. Weider heescht et, dat ee mat där Aktioun wollt Viruerteeler géint de President Trump ausbauen, well de Schüler eben e jonken, wäisse, kathoulesche Mann war, deen eng "Make America Great Again"-Kap unhat.Vun der Washington Post heescht et, esou Spiegel online, datt een eng Kopie vun der Klo hätt an elo eng passend Defense géif virbereeden.