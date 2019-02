© AFP

"Do sëtzt een dohannen [am Fliger], deen an den Afghanistan soll ausgewise ginn. Dohannen ass Krich a wann hien do ukënnt, gëtt hie wahrscheinlech ëmbruecht. Ech probéieren, säi Liewen ze retten," huet déi schwedesch Studentin no der Situatioun erkläert. Dat war den 23. Juli 2018.Um Dënschdeg gouf déi deemools 21 Joer jonk Fra vun engem Geriicht zu Göteborg veruerteelt. 290 Euro Strof muss si elo bezuelen, well si verhënnert huet, datt den 52 Joer alen Afghan zu deem Ament zeréck a säin Heemechtsland geschéckt gouf. Dofir hat déi jonk Fra sech an de Gank gestallt an hat sech geweigert, sech ze setzen. Esou konnt de Fliger, deen op Istanbul sollt fléien, net starten.Méi spéit huet sech erausgestallt, datt d'Zil vun hirer Aktioun awer net den 52 Joer alen Afghan war, mä en anere Mann u Bord, deen och sollt ausgewise ginn. Dëse war awer virbestrooft.Si gouf veruerteelt, well si sech net un dat gehalen huet, wat d'Personal am Fliger hir gesot huet, wat strofbar ass. Well et sech awer ëm keng schlëmm Dot handelt, huet d'Geriicht eng Geldstrof fir passend fonnt. De Parquet hat nach 14 Deeg Prisong gefuerdert.Déi jonk Fra selwer, déi sech scho méi dacks géint Ausweisungen agesat huet, huet bestridden, eng Strofdot gemaach ze hunn. Hiren Affekot huet dowéinst och annoncéiert, an Appell wëllen ze goen.