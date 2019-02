Den 2. perséinleche Sommet tëscht dem amerikanesche President Donald Trump an dem nordkoreaneschen Diktator Kim Jong-Un ass elo Enn dës Mounts, am Vietnam.

Internat.: Am meeschte gelies

„Ech mengen net, dass dat eis lescht Treffen gëtt“, dat sot den Donald Trump um Mëttwoch. Nordkorea hätt een immens grousst wirtschaftlech Potential, wat sech awer just entfale kéint, wa Pjöngjang de Konflikt ëm hiren Atomwaffeprogramm kann op een Enn bréngen.Déi zwee Leaderen hate sech déi éischte Kéier bei engem Treffen d'lescht Joer zu Singapur d'Hand gereecht. Den 27. an 28. Februar soll et dann nees zu Hanoi sou wäit sinn.