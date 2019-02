Vun en Donneschdeg bis e Sonndeg geet et um internationale kathoulesche Sommet am Vatikan ëm de Kampf géint de sexuelle Mëssbrauch an der Kierch.

De Poopst Franziskus huet op dëst Treffen invitéiert, wou eng 200 Geeschtlecher aus der ganzer Welt erwaart ginn. De Gros dovunner, 140, sinn d'Presidente vun den nationale Bëschofskonferenzen. Donieft kommen och Memberen aus dem Kardinal-Conseil a vu verschiddenen Uerden. Et wäerten dann och Kannerschutzexperten an Affer vu Mëssbrauch op der Plaz sinn.Am Zentrum stinn Theme wéi Transparenz a Verantwortlechkeet. Den Haapt-Fokus läit awer op den Affer, déi deels och iwwer Video vun hirem Leed schwätze wäerten.De Lëtzebuerger Bëschof Jean-Claude Hollerich wäert och am Vatikan vertruede sinn. Hien hat schonn am Virfeld ugekënnegt, dass seng Positioun kloer eng vun „null Toleranz“ wär.